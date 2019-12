Borse asiatiche miste. Tokyo festeggia i dati sul PIL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Avvio di settimana con segni misti per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo ha festeggiato i dati sul. I mercati cinesi, invece, hanno risentito dei deboli dati giunti dallache hanno evidenziato un export ancora in calo, mentre le importazioni sono salite per la prima volta da aprile.L'indice Nikkei giapponese chiude con un progresso dello 0,33% a 23.430,70 punti, mentre il Topix sale dello 0,50% a 1.103,24 punti. Seul +0,38%., con Shanghai che segna un -0,11% e Shenzhen un -0,19%. Bene Taiwan +0,44%.Prevalgono le vendite anche sulle altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un calo dello 0,09%. Seguono Singapore (-0,09%), Kuala Lumpur (-0,25%) e Bangkok (-0,25%). Jakarta +0,10%.Positiva Mumbay (+0,23%) mentre Sydney avanza dello 0,34%.