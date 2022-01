Borse asiatiche miste, Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Si muovo in ordine sparso le borse asiatiche, mentre resta chiuso per festività il listino di Tokyo. Guadagnano terreno l'indice di Shenzhen, che sale dello 0,44%, e quello di Shanghai (+0,39%). Balzo per le azioni di Shimao dopo che la stampa cinese ha scritto che lo sviluppatore immobiliare in difficoltà sta vendendo tutti i suoi progetti immobiliari, sia residenziali che commerciali. In denaro Hong Kong (+0,77%); in discesa Seul (-0,93%).



Sale Mumbai (+0,79%); sui livelli della vigilia Sydney (-0,11%). L'Australia deve superare la rapida diffusione di Omicron, ha affermato il primo ministro Scott Morrison, con le infezioni che hanno superato quota 1 milione, mettendo a dura prova gli ospedali e le catene di approvvigionamento. "Omicron è un cambio di marcia e dobbiamo andare avanti", ha detto Morrison, aggiungendo: "Abbiamo due scelte qui: possiamo andare oltre o fare lockdown. Siamo per andare oltre".

Intanto, Virgin Australia ha dichiarato che ridurrà la capacità dei suoi voli di circa il 25% per il resto di gennaio e per febbraio a causa della riduzione della domanda di viaggio e dell'isolamento del personale dovuto all'aumento dei casi di Covid-19 in Australia.



Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. Giornata incolore per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia in ribasso dello 0,27%.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,14%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,8%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Mercoledì 12/01/2022

00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 585 Mld ¥; preced. 1.180 Mld ¥)

02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 11,1%; preced. 12,9%)

02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,3%)



Venerdì 14/01/2022

00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,4%).