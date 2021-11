Borse asiatiche miste. Tokyo chiusa per festività

Mercoledì 3 Novembre 2021, 08:30

(Teleborsa) - Giornata contrastata per le maggiori Borse asiatiche, con il mercato azionario di Tokyo chiuso per la Giornata della Cultura. Resta piatto l'indice di Shenzhen, che scambia sulla parità, e mostra un calo frazionale Shanghai, che segna un -0,20%. Poco sotto la parità Hong Kong (-0,63%); sulla stessa linea, in rosso Seul (-1,25%). Leggermente negativo Mumbai (-0,2%); in rialzo Sydney (+0,87%).

Sul fronte macroeconomico, è aumentato per il secondo mese consecutivo il settore dei servizi in Cina, secondo il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit. I media cinesi riferiscono che il premier di Pechino Li Keqiang ha detto che l'economia cinese subisce pressioni al ribasso, ma i decisori manterranno l'attività economica entro un range ragionevole e prenderanno misure per sostenere i settori industriali.

Il titolo di Kakao Pay, la più grande app di pagamenti da mobile della Corea del Sud, ha più che raddoppiato il suo valore al debutto a Seoul. La startup ha raccolto 1,53 trilioni di won (circa 1,1 miliardi di euro), raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 11,7 trilioni di won (circa 8,5 miliardi di euro) prima dell'inizio delle negoziazioni.



Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 2 novembre si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,01%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,03%.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,94%.

