Borse asiatiche miste. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Avvio di settimana con segni misti per le principali borse asiatiche. La piazza di Tokyo è rimasta chiusa per festività e le contrattazioni rimarranno ferme per tutta l'ottava poiché in Giappone si festeggia l'incoronazione dell'imperatore. Dopo 30 anni di regno, Akihito lascia il trono al figlio Naruhito per aprire una nuova epoca di "ordine e armonia".



Il focus degli investitori è concentrato sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve in calendario questa settimana.



Tra le piazze cinesi Shanghai segna un +0,55 % mentre Shenzen un -0,20%. Taiwan +0,18%.



Fra gli altri listini d'estremo Oriente che chiuderanno più tardi le sedute, Hong Kong +0,93%, Singapore +1%, Bangkok -0,11%. Chiusa Kuala Lumpur. Jakarta -0,11%. Altrove, Sidney -0,47%. Chiusa Mumbai. © RIPRODUZIONE RISERVATA