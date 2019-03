Borse asiatiche miste. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Le principali borse asiatiche viaggiano in ordine sparso il giorno dopo che la Federal Reserve statunitense ha lasciato invariati i tassi di interesse, tagliando le proprie stime su PIL e inflazione. Chiusa la borsa di Tokyo per festività: la piazza nipponica, la vigilia, ha terminato la sessione sui massimi degli ultimi 6 mesi toccati negli ultimi giorni.



Denaro su Seoul +0,93%. Toniche le borse cinesi, con Shanghai che riporta una salita dello 0,66% e Shenzhen dello 0,93%, mentre Taiwan viaggia in rialzo (+0,77%).



Miste le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong piatta, Singapore poco sopra la parità (+0,02%) così come Jakarta (+0,10%). Più decisa la salita di Bangkok +0,69%. Giù, invece, Kuala Lumpur -1,05%.



Resistente Mumbay (+0,06%), seguita da Sydney (+0,03%). © RIPRODUZIONE RISERVATA