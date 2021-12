Borse asiatiche miste. Crolla Evergrande su mancato pagamento cedole

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati asiatici, con la diffusione della variante Omicron che ha offuscato quello che è l'ultimo giorno di negoziazione dell'anno per molte borse. Il listino di Tokyo chiude la seduta poco sotto la parità, con il Nikkei 225 che lima lo 0,40%, mentre, al contrario, Shenzhen guadagna l'1,02% rispetto alla seduta precedente e Shanghai sale dello 0,62%. Sui livelli della vigilia Hong Kong (-0,05%); in frazionale calo Seul (-0,52%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,18%); sulla stessa tendenza, sulla parità Sydney (+0,04%).

Balza, al debutto sulla borsa di Hong Kong, il titolo di SenseTime, società cinese attiva nel campo dell'intelligenza artificiale. Perdono invece il 7% le azioni di Evergrande: il colosso immobiliare cinese sconta il mancato pagamento di cedole per 255 milioni di dollari (per le sue obbligazioni a giugno 2023 e 2025) in scadenza martedì.

La giornata del 29 dicembre si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo -0,09%. Andamento annoiato per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia in ribasso dello 0,25%. Lieve ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che presenta una flessione dello 0,23%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,07%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,79%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Martedì 04/01/2022

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 54,5 punti)

02:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (preced. 49,9 punti)



Giovedì 06/01/2022

02:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 52,1 punti).

