Borse asiatiche miste. Chiusa la piazza di Hong Kong

(Teleborsa) - Le principali borse asiatiche avviano la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, in attesa di sviluppi delle negoziazioni sul commercio internazionale tra Cina a Stati Uniti, previste questa settimana. La piazza di Hong Kong è rimasta chiusa per festività.



La borsa di Tokyo chiude con un lieve calo dello 0,18% portandosi a 21.371,52 punti, mentre il Topix lima lo 0,12% a 1.011,86 punti.



Ancora chiuse le borse cinesi per i festeggiamenti dei 70 anni della Repubblica popolare.



Sulla parità Seul mentre Taiwan registra un +0,28%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore sale dello 0,70%, Kuala Lumpur segna un +0,05%, mentre Bangkok avanza dello 0,66%. Jakarta cede lo 0,50%.



Bene Mumbay +0,18% e Sydney +0,75%. © RIPRODUZIONE RISERVATA