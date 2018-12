Borse asiatiche incerte. Tokyo termina in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si è mossa all'insegna dell'incertezza per il crescere delle tensioni geopolitiche. Icosì come leglobale continuano a tenere in scacco i mercati., l'indice Nikkei ha così ceduto lo 0,34% a 21.148 punti, mentre il Topix perde lo 0,71% a 1.002 punti. Deboleche lima lo 0,04%.Meglio le borse cinesi che hanno tratto vantaggio dal buon andamento dei titoli tech in scia alla vertenza Qualcomm-Apple.che recupera lo 0,37%, mentresale dello 0,82% edello 0,62%.Sono in prevalenza negative le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, eccettoche avanza dello 0,3%, mentreviaggia in rosso e segna un -0,33%,-0,97%,-0,47% e-0,53%.Incerta(-0,03%), mentreappare tonica (+0,49%).