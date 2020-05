Borse asiatiche incerte su timori seconda ondata contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I, minate dalle, dopo che sono riemersi alcuni casi in Cina e si sta valutando il riavvio dei test. Inanche il discorso del, mentre si fa strada l'idea che la banca centrale americana possa, l'indice Nikkei ha chiuso con un calo dello 0,38% a 20.288 punti, mentre il Topix ha limato lo 0,18% a 947 punti. Buona chiusura perche guadagna lo 0,43%.Tentennanti le borse cinesi, conche segna un -0,03% ein vantaggio di un piccolo 0,31%. Bene fache sale dello 0,43%.A due velocità le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conrecupera lo 0,18% el'1,34%, mentre sono in rosso(-0,46%),(-1,12%) e(-0,26%).Rimbalza la piazza di(+2,28%), resta in disparte(-0,03%).