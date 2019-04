Borse asiatiche incerte su fiammata prezzo petrolio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono sottotono la prima seduta della settimana, che si apre con la festività della Pasquetta, che vede chiuse tutte le borse del Vecchio Continente. Aprirà regolarmente invece Wall Street che non festeggia il giorno di Easter Monday.A governare gli scambi sulle piazze finanziarie internazionali è l'ascesa del prezzo del petrolio, che schizza oltre i 65 dollari al barile (+2,5%) in attesa che gli USA impongano un bando internazionale alle importazioni di greggio dall'Iran.Alla Borsa di Tokyo, l'indice Nikkei ha terminato quasi sulla parità (+0,08%) a 22.218 punti, mentre il più ampio Topix riporta un piccolo incremento dello 0,11% a 1.032 punti. Tiene anche Seoul (+0,02%).Male le borse cinesi con Shanghai che flette dell'1,7% e Shenzhen dell'1,5%. Stessa performance per Hong Kong (-0,5%), mentre e Taiwan archivia un piccolo vantaggio (+0,18%).A due velocità le altre piazze asiatiche, con Singapore che riporta un piccolo aumento dello 0,14%, Bangkok in vantaggio dello 0,46% e Kuala Lumpur dello 0,22% mentre Jakarta segna un -1,35%. Altrove Mumbai arretra dello 0,8% e Sidney chiude poco mossa (-0,01%).