Borse asiatiche incerte in attesa nuovi esiti voto Brexit

(Teleborsa) -, che chiudono incerte dopo lae in attesa di una nuova votazione oggi del parlamento inglese sul "No Deal" (uscita senza accordo).I mercati azionari restano dunque impostati alla cautela, mentre(safe heaven), premiando loe penalizzando i titoli dei grandi esportatori sul mercato giapponese., l'indice Nikkei ha così ceduto quasi l'1% a 21.290 punti, mentre il Topix perde lo 0,76% a 1.014 punti. Debole anche la borsa dicon un -0,41%.In rosso le borse cinesi,conche arretra dell'1,16% edi oltre il 2%, mentre viaggia in netta controtendenza Taiwan che guadagna il 2,5%.Tentennano le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche perde lo 0,57% elo 0,78%, mentre appaiono più stabili+0,13%,+0,23% e+0,06%.Tiene(+0,25%), mentre fa peggio(-0,23%).