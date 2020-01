Borse asiatiche in territorio positivo

(Teleborsa) - Seduta con prevalenza di segni positivi per le principali borse asiatiche, dopo il finale al rialzo di Wall Street, che ha messo a segno nuovi record, e il dato debole sulla crescita della Cina.



La piazza di Tokyo ha chiuso in rialzo, con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,45% a 24.041 punti, mentre il Topix è salito dello 0,19%. Modesto incremento per Seul con un +0,11%.



In lieve rialzo le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,15% e Shenzhen dello 0,08% mentre Taiwan avanza dello 0,19%.



Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong segna un -0,04% mentre Kuala Lumpur un +0,38%. Poco mosse Jakarta (-0,17%), Singapore (-0,15%) e Bangkok (+0,32%).



Mumbay sulla parità (+0,02%) mentre Sydney guadagna lo 0,30%. © RIPRODUZIONE RISERVATA