Borse asiatiche in territorio negativo dopo Fed

(Teleborsa) -, penalizzate dal sell off che ha investito la piazza di Wall Street sul rialzo del costo del denaro deciso dalla Fed. Nel comunicato che accompagna la decisione, la banca centrale americana segnala due rialzi dei tassi di interesse nel 2019, meno dei tre previsti in settembre. L'istituto guidato da Powell ha poi rivisto al ribasso le stime per la crescita americana.(BoJ). Come ampiamente previsto, la BoJ ha mantenuto il tasso di interesse a breve termine al -0,1%.mentre il paniere Topix scivola del 2,51%. Giù anche Seoul che arretra dello 0,9%., con Shanghai che lima lo 0,57% mentre Shenzhen segna un +0,13%. Giù Taiwan -1,11%.Fra le borse che chiuderanno più tardi la seduta, Hong Kong perde l'1,23%, Singapore lo 0,41%, Kuala Lumpur lo 0,44%, Jakarta lo 0,8% e Bangkok lo 0,75%.Perde terreno anche Sydney (-1,36%), mentre Mumbai cede mezzo punto.