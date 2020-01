Borse asiatiche in territorio negativo

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in ribasso per le principali borse asiatiche. La piazza di Tokyo arretra dell'1,91% portandosi a 23.204 punti, mentre il Topix scende dell'1,39%.



Attorno alla parità le borse cinesi, con Shanghai che segna un -0,01% e Shenzhen un +0,45%. In rosso Hong Kong che perde lo 0,98%.



Giù Seul -0,98% e Taiwan -1,30%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore perde lo 0,69%, Kuala Lumpur segna un -0,91%, mentre Bangkok scivola dello 0,73% e Jakarta dello 0,88%.



Male Mumbay -1,72% mentre Sydney sosta sui livelli precedenti +0,03%. © RIPRODUZIONE RISERVATA