Borse asiatiche in territorio negativo

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse asiatiche dopo il finale in rosso di Wall Street sui deboli dati della manifattura a stelle e strisce che lasciano ipotizzare la necessità di un nuovo taglio del costo del denaro a fine mese.



La borsa di Tokyo arretra dello 0,48% portandosi a 21.779 punti, mentre il Topix scende dello 0,47%.



Borse cinesi chiuse per tutta la settimana: si festeggiano i 70 anni della Repubblica popolare cinese. Poco mossa Hong Kong che lima lo 0,11%.



In deciso ribasso Seul -1,56% mentre Taiwan registra un -0,16%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore perde l'1,09%, Kuala Lumpur segna un -0,54%, mentre Bangkok scivola dello 0,65% e Jakarta dello 0,51%.



Male Mumbay -0,94% e Sydney -1,35%. © RIPRODUZIONE RISERVATA