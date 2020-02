Borse asiatiche in rosso sull'effetto Apple

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che sono scivolate sulla scia dell', che ha postoi numerosilanciati da banche centrali e governi asiatici: così iled i, l'indice Nikkei ha ceduto l'1,4% a 23.193 punti, mentre il Topix è scivolato a 1.088 punti (-1,21%). In rosso ancheche termina in ribasso dello 0,98%.tengono le borse cinesi, conche segna un +0,05% mentreha guadagnato l'1,12%. In rossocon un -0,97%.Negative le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche scivola dell'1,39%, seguita da-0,40%,-0,76% e-0,12%, mentre tienecon un incremento dello 0,62%.Positiva(-0,98%), mentre tiene meglioche lima lo 0,18%.