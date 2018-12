Borse asiatiche in rosso su timori nuova recessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dimenticando ben presto i fattori positivi che ne avevano determinato il rally di inizio ottava, in primis la tregua USA-Cina sui dazi.I fattori che rischiano di "disturbare" i mercati restano: gli albori di una nuova crisi dello Spread in Europa a causa delle incertezze in Italia, la volatilità del petrolio dopo la notizia choc dell'uscita del Qatar dall'OPEC, i rischi di una nuova recessione e quindi le incertezze sulla politica monetaria delle banche centrali.L'indice Nikkei della borsa dilascia sul terreno circa il 2%, così come il paniere Topix che riporta un decremento di oltre due punti. Giù anche Seoul che arretra dello 0,8% circa.Poco meglio le borse cinesi, conche lima qualche frazione di punto, al pari diche cede lo 0,2% e Taiwan lo 0,5%.Fra le borse che chiuderanno più tardi la sedutacede uno 0,6%,l'1% elo 0,4%, mentreviaggia sulla parità esi muove in controtendenza (+0,3%).Perde terreno anche(-1%), mentrecede mezzo punto.