Borse asiatiche in rosso. Pesano la Cina e le vendite di iPhone

(Teleborsa) - Altra giornata difficile per i mercati asiatici, zavorrati dalla frenata dell'economia cinese e dall'allarme lanciato da Apple sulle vendite di iPhone nella più grande economia asiatica.



Ancora chiusa per festività la Borsa di Tokyo, ferma per un bank holiday, con riavvio delle negoziazioni regolari previsto per la giornata di domani. Male Seoul che arretra dello 0,81%.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che lima lo 0,14%, mentre Shenzhen perde lo 0,74% e Taiwan lo 0,65%.



Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, penalizzate le province autonome cinesi di Hong Kong che cede lo 0,41% e Singapore che arretra dell'1%, mentre tengono Kuala Lumpur +0,33%, Jakarta +1,12% e Bangkok +0,19%.



Debole Mumbay (-0,61%), mentre fa bene la piazza di Sydney (+1,23%). © RIPRODUZIONE RISERVATA