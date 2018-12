Borse asiatiche in rosso. Pesano dati Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ultima seduta finanziaria delle principali borse d'estremo oriente si tinge di rosso sotto il peso dei. Nel dettaglio, ladi Pechino ha registrato il tasso di espansione più lento in tre anni mentre lehanno segnato la crescita peggiore dal 2003.a 21.374,83 punti, mentre il Topix ha perso l'1,40% a 1.012,43 punti. Giù ancheche termina in ribasso dell'1,25%.che scende dell'1,17% e Shenzhen dell'1,86%.flette lo 0,86%.In rally le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,viaggia in forte calo (-1,62%), seguita da(-0,67%) e(-1,17%). Frazionale la discesa di(-0,49%).Altrove, Mumbay lima lo 0,03% mentre Sydney perde lo 0,98%.