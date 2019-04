Borse asiatiche in rosso in vista del ponte pasquale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. I mercati già guardano al lungo(domani tutte le borse saranno chiuse per il Venerdì Santo) ed esprimono cautela in vista dell'uscita deidi aprile.Laha quindi chiuso in rosso, con l'indice Nikkei che si è fermato a 22.068 punti in calo dello 0,94%, mentre il Topix che ha registrato un calo dello 0,85% a 1.030,20 punti. Fa anche peggiocon un -1,52%.Incerte anche le borse cinesi, conche limano entrambe lo 0,21%, mentreregistra un ribasso dello 0,32%.Perlopiù negative le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche perde lo 0,55%, mentrecede lo 0,58%,lo 0,14% elo 0,08%. In controtendenza si muove(+0,61%).Altrove,chiude poco mossa (-0,09%) mentrecede lo 0,17%.