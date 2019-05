Borse asiatiche in rosso dopo contromossa Pechino su dazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'escalation delle tensioni sul fronte del commercio globale con la rottura dei negoziati tra Cina e Stati Uniti penalizzano le borse asiatiche, stamane, dopo il sell-off registrato sui mercati statunitensi, la vigilia.Dopo che venerdì scorso gli USA avevano alzato al 25% dal 10% i dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi, la Cina ha optato per le ritorsioni commerciali ea 21.046,33 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,62%., con Shanghai in lieve rialzo dello 0,13% e Shenzhen dello 0,21%. Giù la borsa di Hong Kong -1,38% rimasta chiusa ieri per festività seguita da Taiwan -0,42% e Seoul +0,31%.: Singapore arretra dello 0,82%, Kuala Lumpur perde lo 0,29%, Jakarta l'1,29% e Bangkok lo 0,31%.Mumbai lima lo 0,13% mentre Sidney cede lo 0,84%.