Borse asiatiche in rosso. Chiusa la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Avvio di settimana negativo per le principali borse d'estremo oriente, orfane della guida di Tokyo rimasta chiusa per festività.



Rosso per le borse cinesi, con Shanghai che arretra dello 0,68% mentre Shenzhen segna un -0,84%. Sul fronte commerciale, nel mese di dicembre, le importazioni ed esportazioni in Cina sono scese inaspettatamente, secondo quanto emerge dal dato relativo alla bilancia commerciale.



Tra gli altri listini asiatici, che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong perde l'1,53%, Seoul lo 0,58% e Taiwan lo 0,52%. Kuala Lumpur va giù dello 0,43%, Jakarta dello 0,86% e Singapore dello 0,26%. Frazionale la discesa di Bangkok -0,74%.



Altra seduta in ribasso per Mumbai -0,71% mentre Sydney lima lo 0,03%. © RIPRODUZIONE RISERVATA