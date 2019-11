Borse asiatiche in rosso

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche mostrano segnali di debolezza nell'ultima seduta della settimana, senza indicazioni da Wall Street rimasta chiusa per la festa del Ringraziamento.



A Tokyo, l'indice Nikkei chiude con un calo dello 0,49% a 23.293 punti, mentre il Topix cede lo 0,54%. Giù anche Seul che termina con una flessione dell'1,45%.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che scende dello 0,69% e Shenzhen dello 0,46%. Taiwan conclude con un -1,10%.



In contrazione anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un calo del 2,02%, in linea con Kuala Lumpur (-0,71%), Singapore (-0,44%) e Bangkok (-0,71%).



Debole Mumbay (-0,99%). Sydney scende dello 0,25%. © RIPRODUZIONE RISERVATA