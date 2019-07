Borse asiatiche in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Avvio di settimana in territorio negativo per le principali borse asiatiche dopo che i dati sul mercato del lavoro statunitense, diffusi nella seduta di venerdì scorso, hannodi interesse negli Stati Uniti.Gli analisti hanno dunque ridimensionato le attese di una riduzione del costo del denaro di 50 punti base, da parte della Fed, nel prossimo meeting di politica monetaria previsto per fine luglio. Tuttavia, lapotrebbe incoraggiare la banca centrale guidata daa tagliare i tassi di un quarto di punto.A Tokyo, l'indice Nikkei mostra un calo dell'1,19% a 21.501,13 punti. Giù anche il più ampio Topix -0,86%., con Shanghai che cede il 2,59% e Shenzhen il 2,79%.Pesante la discesa di Seoul con un -2,09% mentre Taiwan arretra dello 0,32%.Segni negativi anche le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Kuala Lumpur che scende dello 0,30%, Jakarta dello 0,40% e Singapore dell'1,33%. Bangkok -0,39% e Hong Kong -1,87%.Mumbai perde l'1,54% e Sidney lo 0,99%.