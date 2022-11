Borse asiatiche in ribasso su timori Covid in Cina. Stabile Tokyo

(Teleborsa) -. Pechino ha registrato tre morti per il virus durante il fine settimana, le prime vittime di Covid-19 nel paese in sei mesi. Una città di 11 milioni di abitanti vicino a Pechino ha sospeso l'attività scolastica e ha chiesto ai residenti di restare a casa per cinque giorni.Nella giornata odierna, il(giornale organo del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese) ha pubblicato un altro articolo in cui ribadisce la necessità di rilevare le infezioni in anticipo, ma, l'ottavo articolo di questo tipo nei nove giorni successivi all'adeguamento della politica cinese.In, dove spiccano le performance positive di Mitsubishi Corp, Mitsui & Co Ltd, Itochu Corp, Marubeni Corp e Sumitomo Corp. Si tratta delle, in cui Berkshire Hathaway, la holding del miliardario statunitense Warren Buffett, ha aumentato le sue quote in ciascuna di almeno 1 punto percentuale a oltre il 6%.Intanto, ilShunichi Suzuki ha promesso di. "Il contesto che circonda l'economia giapponese rimane grave", ha detto in un discorso al parlamento. "C'è anche una preoccupazione per la recessione globale - ha aggiunto - Dobbiamo superare questa crisi".Sostanzialmente stabile(+0,06%), che continua la sessione sui livelli della vigilia, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dello 0,83%. Shanghai scende dello 0,39%.Depresso il mercato di(-2,09%); sulla stessa tendenza, negativo(-1,01%). Variazioni negative per(-0,74%); sui livelli della vigilia(-0,28%).Frazionale ribasso per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia con una perdita dello 0,31%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido +0,15%. Discesa moderata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,25%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,7 punti).