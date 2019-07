Borse asiatiche in ribasso

(Teleborsa) - I mercati asiatici avviano la prima seduta della settimana all'insegna della prudenza ed in attesa della ripresa, nei prossimi giorni, delle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti.



A Tokyo, l'indice Nikkei chiude con un ribasso dello 0,40% a 21.571,66 punti, mentre il Topix cede lo 0,38% a 1.011,87 punti. Giù anche Seul -1,50%.



Frazionale la discesa per le borse cinesi, con Shanghai che perde lo 0,26% e Shenzhen lo 0,20%. Limature per Taiwan -0,06%.



Segni negativi tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, cono Hong Kong che viaggia in calo (-1,50%), seguita da Kuala Lumpur (-0,34%), Bangkok (-0,88%), Singapore (-0,68%) e Jakarta (-0,51%).



Altrove, è debole Mumbay (-0,17%) mentre Sydney sale dello 0,53%. © RIPRODUZIONE RISERVATA