Borse asiatiche in rialzo su notizie USA-Cina

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dell'ottimismo la seduta per le principali borse d'estremo oriente, spinte dall'ottimismo per le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha twittato di aver avuto una una lunga conversazione con il presidente cinese Xi Jinping sul commercio, definendola "molto buona".



L'indice Nikkei della piazza di Tokyo ha guadagnato il 2,56% finendo a 22.243,66 punti mentre il più ampio paniere Topix è salito dell'1,64% a 1.658,76 punti.



Festeggiano anche le borse cinesi, con Shanghai in aumento del 2,62% e Shenzhen in rialzo del 3,91%.



Effervescente Seul (+3,53%), seguita da Singapore (+1,19%). Più contenuto il guadagno di Sidney (+0,17%) .



Toniche le altre piazze asiatiche: Hong Kong (+3,51%), Kuala Lumpur (+0,40%), Bangkok (-0,03%), Taiwan (+0,63%) e Mumbai (+1,73%). Si muove in controtrend Jakarta che lima lo 0,10%. © RIPRODUZIONE RISERVATA