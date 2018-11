Borse asiatiche in rialzo. Riflettori sul G20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con gli investitori attenti più che mai alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente americanoe la controparte cinesesi incontreranno nel fine settimana a Buenos Aires in occasione del G20. I mercati sperano in un accordo tra le parti anche se il nulla di fatto nel vertice APEC ha spento l'entusiasmo.mentre il più ampio Topix porta a casa un +0,48% a 1.667 punti., conche avanza dello 0,81% edello 0,93%. Su anche(+0,44%) mentre scivola(-0,82%). Piatta(+0,03%).Tra le altre piazze asiatiche in verde+0,61% e+0,07%. Limature per-0,11% e-0,46%.resta sulla parità +0,12% mentrecede l'1,48%.