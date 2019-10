Borse asiatiche in rialzo in scia Wall Street e soluzioni Brexit

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in rialzo, grazie alla chiusura positiva di Wall Street, ai risultati delle grandi banche d'affari USA ed alla possibilità di un accordo per la Brexit.



A Tokyo, l'indice Nikkei chiude con un rialzo dell'1,2% a 22.472,92 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,71% a 1.051 punti. Più incerta Seul che termina con un vantaggio dello 0,61%.



Fiacche le borse cinesi, con Shanghai che lima lo 0,22% e Shenzhen lo 0,15%. Più tonica Taiwan che conclude con un +0,46%.



In cauto rialzo le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un timido guadagno dello 0,42%, in linea con Kuala Lumpur (+0,14%), Bangkok (+0,55%) e Singapore (+0,72%). Più incerta Jakarta (-0,15%).



Positiva Mumbay (+0,20%), mentre Sydney avanza a grandi passi (+1,18%). © RIPRODUZIONE RISERVATA