Borse asiatiche in rialzo, focus su dati macro

(Teleborsa) - Le borse asiatiche rimbalzano dai recenti cali, con i listini cinesi che mostrano i rialzi più importanti, in attesa dei dati odierni sull'inflazione degli Stati Uniti, che offriranno una guidance su come la Federal Reserve aumenterà i tassi in modo aggressivo. Intanto, inflazione e prezzi alla produzione sono risultati sopra le attese ad aprile in Cina. In Giappone si è invece assistito al miglioramento del leading indicator dello stesso mese.

Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sale dello 0,27%; sulla stessa linea, si muovono con il vento in poppa Shenzhen, che arriva al 3,29%, e Shanghai, che mostra un +1,52%. In netto miglioramento Hong Kong (+1,92%); pressoché invariato Seul (+0,06%). Variazioni negative per Mumbai (-0,73%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,1%).



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,09%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido +0,04%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,25%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,82%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Mercoledì 11/05/2022

03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,7%; preced. 8,3%)

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,5%)



Giovedì 12/05/2022

01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 1,75 Mld ¥; preced. 1.648,3 Mld ¥)



Lunedì 16/05/2022

00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,8%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 5%).