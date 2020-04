Borse asiatiche in rialzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Borsa di Tokyo e per il resto dell'Asia condopo i recenti cali, in scia anche alla chiusura tonica di Wall Street, la vigilia. Aiuta inoltre la, mentre sullo sfondo resta laa livello globale, causata dall'A Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso con un progresso dell'1,13% a 19,355.00 punti, mentre il Topix è salito dello 0,72% a 920.05 punti. Bene anche la borsa di Seoul +1,10%., con Shanghai che vanta un +0,12% mentre Shenzhen lima lo 0,06%. Bene inoltre Taiwan che avanza dello 0,47%.Segni al rialzo tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong +0,54%, seguita da Singapore (+0,37%), Jakarta (+0,93%), Bangkok (+0,14%) e Kuala Lumpur (+0,56%).Altrove, rimbalza Mumbay (+0,90%) mentre resta debole Sydney (-0,40%).