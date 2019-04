Borse asiatiche in rialzo

(Teleborsa) - Prevalentemente positive le principali borse asiatiche, dopo il finale attorno alla parità di Wall Street. Ottimisti gli investitori sulla scia dei progressi nei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina.



Bene la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei in salita dello 0,93% a 21.704 punti mentre il più ampio Topix porta a casa un +0,56%.



Poco mosse le borse cinesi, con Shanghai in aumento dello 0,46% e Shenzhen dello 0,06%. Su anche Hong Kong (+0,89%) e Seul +0,90%. Sopra la parità Taiwan +0,22%.



Tra le altre piazze asiatiche in verde Singapore +0,88% e Jakarta +0,36% e Kuala Lumpur +0,55%. Limature per Bangkok -0,05%.



Mumbai avanza dello 0,49% mentre Sidney sale dello 0,65%. © RIPRODUZIONE RISERVATA