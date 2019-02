Borse asiatiche in rialzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in rialzo. Gli investitori hanno accolto favorevolmente i commenti accomodanti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell sui futuri rialzi dei tassi. L'indice di riferimento Nikkei ha guadagnato lo 0,50% a 21,556,51 punti.Seduta positiva per le principali borse asiatiche dopo i commenti accomodanti del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell sui futuri rialzi dei tassi. Il focus degli investitori si sposta ora sull'incontro odierno in Vietnam, traA Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso con un +0,50% a 21.556,51 punti, mentre il Topix è salito dello 0,18% a 1.033,64 punti. Su anche Seoul +0,40%., con Shanghai che sale dello 0,66% mentre lo Shenzhen cede lo 0,25%. Debole Taiwan (-0,02%).Denaro sulle altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong +0,60%, Singapore +0,33% e Bangkok +0,28%. Limature per Jakarta -0,19% e Kuala Lumpur -0,31%.Bene Mumbay (+0,16%) seguita da Sydney (+0,40%).