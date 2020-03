Borse asiatiche in rally. Tokyo corre su intervento Bank of Japan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ignorando l'ennesima debacle di Wall Street,, che scommette sui maggioriattuato dalla. Ad aggiungere elementi positivi anche il, in scia alle maxi dismissioni ed all'annuncio di un buyback azionario., l'indice Nikkei fa un balzo del 7,13% a 18.092 punti, mentre il Topix ha guadagnato il 3,45% a 868 punti. Corre ancheche termina con un +8,6%.Brillanti le borse cinesi, conche recupera il 2% el'1,65%. Protesa in avanti ancheche conclude con un +4,45%.In rally le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche recupera il 4,62%,il 3,8%,il 2,4% eil 2,99%, mentre viaggia in controtendenza(-0,46%).Bene la borsa di(+1,86%), ma fa meglio(+4,17%).