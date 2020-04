Borse asiatiche in rally. Tokyo corre grazie alla BoJ

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta in rally, galvanizzate dalla riunione d'emergenza della Bank of Japan, che ha annunciato una estensione senza limiti degli acquisti di asset, sul modello di Fed.



Alla Borsa di Tokyo, l'indice Nikkei è balzato del 2,71% a 19.783 punti, mentre il Topix è salito di circa il 2% a 939 punti. Bene anche Seoul che termina con un +1,82%.



Le Borse cinesi hanno evidenziato una performance moderatamente positiva: Shanghai sale dello 0,26% e Shenzhen poco sopra la parità. Meglio Taiwan che porta a casa un vantaggio del 2,13%.



In attivo le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che sale dell'1,8%, accompagnata da Singapore che recupera l'1,25%, Kuala Lumpur lo 0,46%, Bangkok lo 0,84% e Jakarta lo 0,12%.



La Borsa di Mumbay avanza dell'1,95% e Sydney guadagna l'1,65%. © RIPRODUZIONE RISERVATA