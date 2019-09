Borse asiatiche in prevalenza positive

(Teleborsa) - In rialzo l'ultima seduta della settimana delle principali borse asiatiche dopo il finale brillante di Wall Street sulla riapertura del dialogo tra USA e Cina sul commercio.



Sulla borsa di Tokyo l'indice Nikkei guadagna lo 0,54% a 21.199 punti, mentre il Topix sale dello 0,17%. Segno più anche per Seoul (+0,22%) e Taiwan (+0,22%).



In lieve calo le borse cinesi dopo il balzo della vigilia. Shanghai lima lo 0,06% e Shenzhen lo 0,38%. Su Hong Kong +0,23%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore guadagna lo 0,16%, Bangkok lo 0,19%. Bene Jakarta +0,22% e Kuala Lumpur +0,18%.



In rialzo Mumbay (+0,63%) e Sydney (+0,48%). © RIPRODUZIONE RISERVATA