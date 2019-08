Borse asiatiche in prevalenza positive

(Teleborsa) - Seconda seduta della settimana in positivo per le principali borse asiatiche, in attesa di sviluppi sulle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. Intanto la Banca popolare della Cina (Pboc) ha tagliato i tassi al 4,25%, sei punti base sotto il precedente livello per stimolare la crescita economica.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,53% a 20.672 punti, mentre il Topix ha portato a casa un rialzo dello 0,72%. Bene inoltre la borsa di Seoul con un +1,17%.



In verde anche le borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,04% e Shenzhen dello 0,33%. Taiwan avanza dello 0,32%.



Segni più per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che sale dello 0,18%. Appena sopra la parità Singapore +0,35% e Kuala Lumpur +0,28%. Jakarta lima lo 0,06%, Bangkok lo 0,28%.



In rosso Mumbay (-0,32%) mentre Sydney guadagna l'1,17%. © RIPRODUZIONE RISERVATA