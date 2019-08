Borse asiatiche in prevalenza positive

(Teleborsa) - Si apre all'insegna del rialzo la prima seduta della settimana delle principali borse asiatiche.



Sulla borsa di Tokyo l'indice Nikkei guadagna lo 0,71% a 20.563 punti, mentre il Topix sale dello 0,61%. Segno più anche per Seoul (+0,66%) e Taiwan (+0,65%).



Borse cinesi in forte rialzo: Shanghai +2,66% e Shenzhen +2,56%. Su Hong Kong +2,20%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore guadagna lo 0,64%, Bangkok lo 0,28%. Piatta Jakarta. Kuala Lumpur lima lo 0,10%.



In rialzo Mumbay (+0,73%) e Sydney (+1%).