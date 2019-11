Borse asiatiche in positivo in scia dato PMI Cina

(Teleborsa) - Giornata nel complesso positiva per le Borse asiatiche, che si affrancano dalla chiusura debole di Wall Street, avvantaggiandosi di qualche positiva indicazione sul fronte macroeconomico.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,33% a 22.850 punti, mentre il Topix sale dello 0,12% a 1.072 punti. Positiva la borsa di Seoul +0,80%.



In vantaggio le borse cinesi sulle indicazioni giunte dai dati del PMI manifatturiero, con Shanghai che guadagna l'1% e Shenzhen l'1,29%. Stesso trend Taiwan +0,36%.



Segni positivi, invece, tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute con Hong Kong che sale dello 0,62%, Singapore sulla parità e Bangkok in recupero dello 0,15%. Cedenti Kuala Lumpur -0,62% e Jakarta -0,31%.



Altrove, piatte Mumbay +0,03% e Sydney +0,09%.



