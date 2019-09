Borse asiatiche in positivo. Brilla Tokyo

(Teleborsa) - L'euforia di Wall Street ha contagiato le principali borse asiatiche, con gli investitori sempre a caccia di notizie sulle trattative commerciali USA-Cina.



La borsa di Tokyo brilla, con l'indice Nikkei che guadagna il 2,25% a 21.113 punti, mentre il Topix sale dell'1,85%. Toniche Seoul (+0,76%) e Taiwan (+0,93%).



Borse cinesi in forte rialzo: Shanghai +1,52% e Shenzhen +1,82%. Poco mossa invece Hong Kong -0,14% dopo che la contestata proposta di legge sulle estradizioni in Cina è stata ritirata.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore guadagna lo 0,41%, Bangkok lo 0,91% e Jakarta lo 0,39%. Sulla parità Kuala Lumpur.



In lieve rialzo Mumbay (+0,23%) mentre Sydney fa meglio (+1,07%). © RIPRODUZIONE RISERVATA