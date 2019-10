Borse asiatiche in positivo. Bene Tokyo

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per le principali borse asiatiche dopo il buon finale di Wall Street ed in attesa di sviluppi nelle trattative commerciali USA-Cina.



La borsa di Tokyo guadagna lo 0,68% portandosi a 21.903 punti, mentre il Topix sale dello 0,95%.



Borse cinesi chiuse per festività: si festeggiano i 70 anni della Repubblica popolare cinese.



In lieve rialzo Seul +0,24% mentre Taiwan registra un balzo dell'1,16%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore guadagna l'1%, Kuala Lumpur segna un +0,09%, mentre Bangkok scivola dello 0,44% e Jakarta staziona poco sotto la parità -0,22%.



Bene Mumbay +0,41% e Sydney +0,67%. © RIPRODUZIONE RISERVATA