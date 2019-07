Borse asiatiche in positivo. Bene Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in positivo per le principali borse asiatiche rinvigorite da un sempre più possibile taglio del costo del denaro da parte della Fed e dalle buone notizie sulle trattative commerciali USA-Cina.



La borsa di Tokyo brilla, con l'indice Nikkei che guadagna il 2,01% a 21.469 punti, mentre il Topix sale dell'1,91%. Toniche Seoul (+1,42%) e Taiwan (+0,68%).



Borse cinesi in forte rialzo Shanghai +0,79% e Shenzhen +0,81%. Su Hong Kong +1,04%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore guadagna lo 0,35%, Kuala Lumpur lo 0,48%, Bangkok lo 0,77% e Jakarta lo 0,65%.



In rosso Mumbay (+0,91%) mentre Sydney fa bene (+0,70%). © RIPRODUZIONE RISERVATA