Borse asiatiche in ordine sparso. Tokyo positiva

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse asiatiche, l'ultima della settimana, con l'attenzione degli investitori concentrata sui dati in arrivo nel pomeriggio dal mercato del lavoro americano.



La borsa di Tokyo interrompe la serie di sessioni negative e chiude con un rialzo dello 0,27% portandosi a 21.400,27 punti, mentre il Topix sale fino a 1.012,89 punti (+0,27%).



Borse cinesi chiuse per tutta la settimana: si festeggiano i 70 anni della Repubblica popolare cinese. Frazionale ribasso per Hong Kong che cede lo 0,36%.



In rialzo Seul +0,32% mentre Taiwan registra un +0,19%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore perde lo 0,27%, Kuala Lumpur segna un -0,64%, mentre Bangkok sale dello 0,12% e Jakarta dello 0,34%.



Bene Mumbay +0,63% e Sydney +0,55%. © RIPRODUZIONE RISERVATA