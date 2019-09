Borse asiatiche in ordine sparso. Tokyo in rialzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muovono a due velocità le principali borse asiatiche, con gli investitori che attendono sviluppi dalle trattative sul commercio internazionale tra USA e Cina.La borsa di di Tokyo ha chiuso in rialzo cona 21.372,63 punti, mentre il Topix si è portato a 1.009,75 punti (+0,36%).Segno più anche per Seoul (+0,60%). Giù Taiwan (-0,25%).: Shanghai cede lo 0,29% e Shenzhen lo 0,40%.. Sulla parità Hong Kong +0,03%.Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Singapore guadagna lo 0,33%. Deboli Bangkok -0,13% e Jakarta -0,05%. Negativa la borsa di Kuala Lumpur -0,63%.Altrove, in rialzo Mumbay (+0,44%) mentre Sydney perde lo 0,66%.