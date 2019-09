Borse asiatiche in ordine sparso.Tokyo in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muovono con segni misti le principali borse asiatiche con la piazza di Tokyo che chiude la seduta in calo e con gli investitori che attendono la. Rientrano intanto i timori di un'interruzione della fornitura dipiù lunga del previsto dopo l', lo scorso weekend.L'indice Nikkei giapponese termina in flessione a 21.973,47 punti (-0,13%), mentre il Topix ha portato a casa un frazionale calo dello 0,52%. Sul fronte macroeconomico,, ma l'export va giù per il nono mese consecutivo. In controtrend la borsa di Seoul che guadagna lo 0,46%., con Shanghai che sale dello 0,32% e Shenzhen dello 0,13%. Debole, invece, Hong Kong che lima lo 0,09%. Bene Taiwan +0,81%.Miste le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Kuala Lumpur che cede lo 0,49%, seguita da Singapore -0,37% e Bangkok -0,53%. Bene invece Jakarta +0,46%.In aumento Mumbay (+0,20%) mentre Sydney cede lo 0,24%.