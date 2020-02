Borse asiatiche in ordine sparso. Positiva Tokyo

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastati per le borse asiatiche, con la piazza di Tokyo che ha cercato di recuperare terreno dopo quattro sessioni in calo. Nel frattempo gli investitori continuano a monitorare le conseguenze del coronavirus a livello internazionale.



L'indice Nikkei della borsa nipponica ha guadagnato lo 0,89% a 23.400,70 punti, mentre il Topix è salito a 1.092,96 punti (+0,45%). Tiene Seoul +0,07%.



Deboli, invece, le borse cinesi con Shanghai che segna un -0,38% mentre Shenzhen un -0,52%. In verde Taiwan con un +0,94%.



Miste le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che sale dello 0,28% seguita da Singapore +0,54% e Jakarta +0,52%. Giù Bangkok -0,32% e Kuala Lumpur -0,35%.



Positiva Mumbay (+0,73%) seguita da Sydney +0,80%. © RIPRODUZIONE RISERVATA