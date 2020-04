Borse asiatiche in ordine sparso in un clima festivo

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche, perlomeno quelle aperte in questa giornata semifestiva, hanno chiuso una seduta nel complesso positiva, rassicurate dai nuovi aiuti arrivati dalla Fed, che hanno sostenuto Wall Street, e dal successo dell'Eurogruppo, alla vigilia delle festività paquali.



Alla Borsa di Tokyo, l'indice Nikkei è risalito dello 0,79% a 19.498 punti, mentre il Topix è salito dello 0,81% a 932 punti. Bene anche Seul che termina con un +1,33%.



Le Borse cinesi hanno evidenziato una performance più fiacca a causa del crollo dell'inflazione: Shanghai cede l'1,07% e Shenzhen l'1,94%. Meglio Taiwan che porta a casa un vantaggio dello 0,38%.



A due velocità le sparute piazze asiatiche che hanno trattato oggi con Kuala Lumpur che cede lo 0,94% e Bangkok che segna un +0,41%. Chiuse per festività le borse di Hong Kong, Singapore, Jakarta, Mumbay, Sydney. © RIPRODUZIONE RISERVATA