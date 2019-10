Borse asiatiche in ordine sparso. Giù Tokyo

(Teleborsa) - Si muovono con segni contrastanti le principali borse asiatiche, dopo il finale debole di Wall Street la vigilia. Sul sentiment degli investitori prevale la cautela in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi d'interesse.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha portato a casa un ribasso dello 0,57% a 22.843,12 punti, mentre il Topix sale appena dello 0,17% a 1.069,45 punti. In rosso inoltre la borsa di Seoul -0,59%.



Giù anche le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,57% e Shenzhen lo 0,80%. In controntrend Taiwan +0,41%.



Segni positivi, invece, tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, ad eccezione di Hong Kong che scivola dello 0,46%. Jakarta guadagna lo 0,25%, Singapore lo 0,32%, Bangkok lo 0,44% e Kuala Lumpur lo 0,07%.



Altrove, tonica Mumbay +0,55% mentre Sydney cede lo 0,80%.