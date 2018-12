Borse asiatiche in ordine sparso. Chiusa Tokyo

(Teleborsa) - Miste le piazze asiatiche in avvio di settimana, orfane della piazza di Tokyo rimasta chiusa per festività. Ferme anche Singapore, Jakarta e Sydney. Chiude in via anticipata Hong Kong, con un calo dello 0,40%.



In leggero rialzo le borse cinesi, con Shanghai in rialzo dello 0,10% e Shenzhen dello 0,44%.



Seul invece ha chiuso con un ribasso dello 0,31% e Taiwan con un -0,07%.



Segni più per Kuala Lumpur +0,33% e Bangkok +0,03%.



Mumbai segna un -0,31%.



Vuota l'agenda dal fronte macroeconomico.