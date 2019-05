Borse asiatiche in ordine sparso. Chiusa Hong Kong

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inizio di settimana con segni misti per le principali borse asiatiche orfane della guida di Hong Kong con i thailandesi in festa per il compleanno del Buddha. Nel frattempo icontinuano ad agitare gli investitori. Ile su Twitter ha avvertito che farebbe bene a chiudere un accordo con gli USA ora e non aspettare le prossime elezioni in America "o per loro sarà molto peggio".a 21.161,62 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,48%., con Shanghai in flessione dello 0,92% e Shenzhen dell'1,15%. Chiusa la borsa di Hong Kong per festività. Taiwan -1,40% e Seoul -1,28%.Nel complesso negative le altre piazze asiatiche: Singapore arretra dell'1,25%, Kuala Lumpur perde lo 0,36% e Jakarta lo 0,24%. Giù anche Bangkok -0,20%.Frazionale salita per Mumbai +0,23% mentre Sidney cede lo 0,33%.